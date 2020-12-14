"А кому звонить-то?" Лукашенко помог больной ковидом пенсионерке, а она его не узнала — видео
Белорусский лидер опять появился без усиленных мер защиты.
Видео © Телеграм-канал "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил один из минских госпиталей, где лечат пациентов с коронавирусом. Во время обхода медучреждения одна из пожилых пациенток сообщила врачам, что хочет попить, но у неё не хватает сил привстать. Помог ей с этим белорусский лидер. Он придержал пациентку за спину.
Лукашенко пожелал ей скорейшего выздоровления и наказал ему позвонить, когда женщину выпишут из больницы. Та смутилась и переспросила, кому именно звонить. Женщина не узнала президента страны, пока он не снял с лица медицинскую маску.
"Ну показывай!" Лукашенко явился в "красную зону" ковидного госпиталя в колпаке и без перчатокЛидер Белоруссии всем своим видом говорил, что не боится вновь заразиться.
Как сообщал Лайф, ранее власти Белоруссии приняли решение закрыть наземную границу страны на выезд из-за коронавирусной инфекции.
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