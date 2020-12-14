"А кому звонить-то?" Лукашенко помог больной ковидом пенсионерке, а она его не узнала — видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил один из минских госпиталей, где лечат пациентов с коронавирусом. Во время обхода медучреждения одна из пожилых пациенток сообщила врачам, что хочет попить, но у неё не хватает сил привстать. Помог ей с этим белорусский лидер. Он придержал пациентку за спину.