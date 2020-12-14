В Госдуме объяснили, в чём польза новых правил оформления больничного

Там считают, что цифровизация убережёт людей от нежелательных контактов в пору пандемии.

Новые правила оформления больничных, которые с 14 декабря можно получить и в электронном виде, являются закономерными и правильными преобразованиями. Всё это, с одной стороны, позволяет наработать опыт в использовании цифровых технологий, а с другой — является следствием пандемии, которая ускорила цифровизацию здравоохранения. Это отметил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

— Наша задача, с одной стороны, выдать больничный лист человеку, который не может выйти на работу, с другой стороны — избавить его от лишних контактов. То, что люди не идут в поликлинику, не стоят там лишний раз в очередях и не обмениваются инфекцией, — это совершенно правильно в условиях непростой эпидемической ситуации в стране, — сказал он в интервью RT.