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В Госдуме объяснили, в чём польза новых правил оформления больничного

Там считают, что цифровизация убережёт людей от нежелательных контактов в пору пандемии.

14 декабря 2020, 12:22

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Новые правила оформления больничных, которые с 14 декабря можно получить и в электронном виде, являются закономерными и правильными преобразованиями. Всё это, с одной стороны, позволяет наработать опыт в использовании цифровых технологий, а с другой — является следствием пандемии, которая ускорила цифровизацию здравоохранения. Это отметил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

Наша задача, с одной стороны, выдать больничный лист человеку, который не может выйти на работу, с другой стороны — избавить его от лишних контактов. То, что люди не идут в поликлинику, не стоят там лишний раз в очередях и не обмениваются инфекцией, — это совершенно правильно в условиях непростой эпидемической ситуации в стране, — сказал он в интервью RT.

В России стало возможно оформить больничный в электронном виде

В России стало возможно оформить больничный в электронном виде

Кроме того, больничный лист по уходу за ребёнком отныне не будет ограничиваться по срокам.

Ранее Правительство РФ утвердило новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь они будут перечисляться напрямую из Фонда социального страхования РФ, а не через работодателя. Как сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, в некоторых регионах страны новая система действовала в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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