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Для историка Соколова запросили 15 лет колонии строгого режима

Сам доцент признал, что убил Анастасию Ещенко, однако заявил, что сделал это "в состоянии полного умопомрачения".

14 декабря 2020, 12:47

Видео © Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Гособвинение просит суд признать историка Олега Соколова виновным в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко и назначить ему наказание в виде 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

 Сторона обвинения просит суд назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по ч. 1 ст. 222 УК РФ — 3 года. По совокупности — 15 лет в ИК строгого режима, — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

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Сам Соколов признал себя виновным в убийстве, раскаялся, но отверг, что это было сделано умышленно. Историк вновь обвинил Анастасию в оскорблениях его детей.

— Для меня это было то, что совершено в состоянии абсолютной потери контроля над собой. Слово "умышленное" для меня непонятно. Я признаю, что я это сделал, я полностью раскаиваюсь, я страдаю каждый день об этом, но я мог это сделать только в состоянии полного умопомрачения, которое было связано с дикими, чудовищными оскорблениями моих детей, — сказал доцент на суде.

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Он отметил, что после этого принял решение уйти из жизни.

Напомним, историк СПбГУ Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ноябре прошлого года. Девушка являлась аспиранткой и сожительницей доцента. Соколова задержали, когда тот пытался избавиться от расчленённого тела девушки в реке Мойке. На допросе он признал вину и был арестован, а уже весной СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.

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Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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