СК подтвердил, что на берегу Чёрного моря найдено тело убийцы из Армавира

Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Следственном комитете РФ подтвердили информацию Лайфа о том, что на берегу Чёрного моря в Новороссийске найдено тело мужчины, который ранее совершил двойное убийство в Армавире — расправился со своей девушкой и её маленьким братом.

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— Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела об убийстве 26-летней женщины и её 9-летнего брата с особой жестокостью (ч. 2 ст. 105 УК РФ) обнаружено тело 32-летнего подозреваемого, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

После двойного убийства мужчина отправился в посёлок Джубга, где бросил машину у моря и сбежал. Во время его поисков обследовали прибрежную зону и акваторию. К этому привлекали силы полиции, специальную технику, в том числе квадрокоптеры. Были изучены течения и сделан вывод, что тело может вынести к Новороссийску. Так и случилось. Нашли труп недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска.

Напомним Акшин Гусейнов на прошлой неделе на почве ревности убил возлюбленную, а затем её маленького брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. По информации Лайфа, злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Подозреваемый заранее знал, что ребёнок будет дома один.