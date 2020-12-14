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Мужчина убил девушку и её отца, потому что она назвала его тыквоголовым на первом свидании

По его словам, он был крайне оскорблён таким поведением.

14 декабря 2020, 00:57

В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, 36-летний Джамал Харрис убил новую знакомую, 35-летнюю Джессику Труйе, и её отца после неудавшегося свидания в её доме. Об этом сообщает New York Post.

Первое свидание закончилось неожиданным предложением руки и сердца, но реакция девушки бесподобна

Первое свидание закончилось неожиданным предложением руки и сердца, но реакция девушки бесподобна

Ли Макивер из Глазго, Шотландия, пойдёт на всё ради качественного пранка. Недавно мужчина потратил больше 140 фунтов (14 тысяч рублей) на то, чтобы разрушить первое свидание своего друга.

Она сказала, он выглядит не так, как на фото в своём профиле в приложении для знакомств, и назвала его тыквоголовым. Затем она попросила его уйти, потому что её ждёт другое свидание, — говорится в публикации.

Как заявил следователям сам Харрис, после этого он покинул дом девушки и поехал в дом своего отца, где его забрал двоюродный брат. Однако, изучая переписку мужчину, следователи выяснили, что в действительности погибшая сама согласилась довезти нового знакомого туда, где забрала. Вместе с ней в автомобиле поехал её 56-летний отец.

Знакомый из соцсетей зарезал жительницу Твери на свидании и выбросил на обочину

Знакомый из соцсетей зарезал жительницу Твери на свидании и выбросил на обочину

Её тело было обнаружено завёрнутым в простыню.

Утром следующего дня внедорожник с телами Джессики и её родственника был обнаружен полицейскими, вскоре задержали и предполагаемого стрелка. Он признался, что чувствовал себя оскорблённым действиями новой знакомой, однако, как заявил его адвокат, пока нет прямых доказательств, которые связывали бы его подзащитного с убийствами.

Ранее Лайф рассказывал историю жителя Урала, который пришёл на свидание с девушкой и попал в тюрьму.

Авторы
Тюленин Сергей
Тюленин Сергей

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