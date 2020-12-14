Мужчина убил девушку и её отца, потому что она назвала его тыквоголовым на первом свидании

В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, 36-летний Джамал Харрис убил новую знакомую, 35-летнюю Джессику Труйе, и её отца после неудавшегося свидания в её доме. Об этом сообщает New York Post.

— Она сказала, он выглядит не так, как на фото в своём профиле в приложении для знакомств, и назвала его тыквоголовым. Затем она попросила его уйти, потому что её ждёт другое свидание, — говорится в публикации.

Как заявил следователям сам Харрис, после этого он покинул дом девушки и поехал в дом своего отца, где его забрал двоюродный брат. Однако, изучая переписку мужчину, следователи выяснили, что в действительности погибшая сама согласилась довезти нового знакомого туда, где забрала. Вместе с ней в автомобиле поехал её 56-летний отец.

Утром следующего дня внедорожник с телами Джессики и её родственника был обнаружен полицейскими, вскоре задержали и предполагаемого стрелка. Он признался, что чувствовал себя оскорблённым действиями новой знакомой, однако, как заявил его адвокат, пока нет прямых доказательств, которые связывали бы его подзащитного с убийствами.

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