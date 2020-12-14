Мужчина убил девушку и её отца, потому что она назвала его тыквоголовым на первом свидании
По его словам, он был крайне оскорблён таким поведением.
В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, 36-летний Джамал Харрис убил новую знакомую, 35-летнюю Джессику Труйе, и её отца после неудавшегося свидания в её доме. Об этом сообщает New York Post.
Первое свидание закончилось неожиданным предложением руки и сердца, но реакция девушки бесподобнаЛи Макивер из Глазго, Шотландия, пойдёт на всё ради качественного пранка. Недавно мужчина потратил больше 140 фунтов (14 тысяч рублей) на то, чтобы разрушить первое свидание своего друга.
— Она сказала, он выглядит не так, как на фото в своём профиле в приложении для знакомств, и назвала его тыквоголовым. Затем она попросила его уйти, потому что её ждёт другое свидание, — говорится в публикации.
Как заявил следователям сам Харрис, после этого он покинул дом девушки и поехал в дом своего отца, где его забрал двоюродный брат. Однако, изучая переписку мужчину, следователи выяснили, что в действительности погибшая сама согласилась довезти нового знакомого туда, где забрала. Вместе с ней в автомобиле поехал её 56-летний отец.
Знакомый из соцсетей зарезал жительницу Твери на свидании и выбросил на обочинуЕё тело было обнаружено завёрнутым в простыню.
Утром следующего дня внедорожник с телами Джессики и её родственника был обнаружен полицейскими, вскоре задержали и предполагаемого стрелка. Он признался, что чувствовал себя оскорблённым действиями новой знакомой, однако, как заявил его адвокат, пока нет прямых доказательств, которые связывали бы его подзащитного с убийствами.
Ранее Лайф рассказывал историю жителя Урала, который пришёл на свидание с девушкой и попал в тюрьму.
Лента новостей
Выбор редакции
Невеста погибла на свидании на глазах у возлюбленного, упав в водопад во время съёмки
В Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве юноши, тело которого нашли в мусорном контейнере
В России могут разрешить тратить маткапитал на образование родителей
Под Уфой женщина замёрзла насмерть, застряв в заборе
Тихановская заявила, что Европа ничего не может сделать с ситуацией в Белоруссии
Комментариев: 0