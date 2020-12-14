Певица Manizha стала первым послом доброй воли ООН из России

Первым послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) от России стала певица и филантроп Манижа Сангин, более известная под творческим псевдонимом Manizha. Об этом сообщило представительство УВКБ в Москве.

— 14 декабря, в день своего 70-летия, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев объявляет о назначении первого российского посла доброй воли. Им стала независимый музыкант, филантроп Манижа Сангин, — говорится на сайте представительства.

Отмечается, что ещё до этого статуса артистка активно занималась общественной деятельностью, помогала наиболее уязвимым группам населения, в частности беженцам и мигрантам.

— Посол доброй воли УВКБ ООН — почётный титул, которого ранее уже были удостоены такие известные личности, как Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт, Бен Стиллер, Халед Хоссейни. Назначение российского посла свидетельствует о значимости для Агентства ООН по делам беженцев потенциала России в содействии решению проблем вынужденного перемещения, — заявил глава представительства УВКБ ООН в России Ванно Нупек.

Как сообщал Лайф, ранее Россия выплатила $66,4 млн в бюджет ООН в качестве ежегодного взноса.

Манижа Хамраева, более известная по творческому псевдониму Manizha, — популярная DIY-певица таджикского происхождения, исполняющая композиции в стилях соул и этно. Она обрела популярность благодаря коротким красочным видео в Instagram, ставшими её настоящей визитной карточкой и вылившимися в первый в мире музыкальный инстаграм-альбом Manuscript. В мае 2017 года Manizha собрала СК "Ледовый". Более подробно о творческом пути артистки читайте на сайте uznayvse.ru.