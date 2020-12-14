Трамп отказался получать прививку от ковида одним из первых в США
Американский лидер переболел CoViD-19 ещё в октябре.
Фото © EPA / ТАСС
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп решил не прививаться от коронавируса в "приоритетном порядке". Однако он "с нетерпением ждёт", когда сможет сделать это позже.
— Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже в рамках программы (вакцинации. — Прим. Лайфа), если в этом нет особой необходимости. Я попросил внести эту корректировку, — написал он в "Твиттере".
Вакцина от коронавируса Pfizer одобрена для применения в СШАКак заявил президент Трамп, вакцинация жителей страны начнётся уже в ближайшие сутки.
Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном результате теста на коронавирус у него и супруги Мелании. Ему ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и он пообещал впоследствии раздать жителям страны такой же препарат совершенно бесплатно, хотя его лечение обошлось дороже ста тысяч долларов.
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