Депутат от партии Зеленского назвал ковид выдуманной болезнью

Коронавирусную инфекцию выдуманной болезнью назвал депутат Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Такое мнение он озвучил в эфире канала "Наш".

— Я сейчас абсолютно серьёзно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни CoViD-19, — заявил Камельчук.

Он признался, что не доверяет статистике, которую дают по разным вакцинам. Камельчук заявил, что нельзя делать выводы "одним днём". Должно пройти больше времени, и уж точно об эффективности должны судить не сами компании, выпускающие вакцины, считает он.

Ранее власти Украины заявили, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса.