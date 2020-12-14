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Депутат от партии Зеленского назвал ковид выдуманной болезнью

Поэтому народный избранник сомневается в необходимости закупки вакцин.

14 декабря 2020, 13:51

Фото © ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire

Коронавирусную инфекцию выдуманной болезнью назвал депутат Верховной рады от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа". Такое мнение он озвучил в эфире канала "Наш".

Я сейчас абсолютно серьёзно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни CoViD-19, — заявил Камельчук.

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По его словам, именно Киев пять лет назад первым ввёл ограничительные меры против ряда граждан России.

Он признался, что не доверяет статистике, которую дают по разным вакцинам. Камельчук заявил, что нельзя делать выводы "одним днём". Должно пройти больше времени, и уж точно об эффективности должны судить не сами компании, выпускающие вакцины, считает он.

Ранее власти Украины заявили, что в России нет безопасной вакцины от коронавируса.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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