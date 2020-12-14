В Японии выбрали иероглиф-символ уходящего 2020 года
Знак используется в трёх значениях, связанных с рекомендациями по борьбе с ковидом.
Японский иероглиф "Мицу" со значением "тесно" признан символом уходящего года. К концу каждого года по традиции в Киото выбирается главный иероглиф-символ уходящего года, знак рисуется на холсте из бумаги большой кистью и тушью настоятелем буддийского храма "Киёмидзу-дэра". Мероприятие транслировалось в прямом эфире на канале NHK.
Основное значение нынешнего иероглифа-символа года – "тесный", "плотный" или "скрытый". Дело в том, что в этом году в Японии при выводе формулы противодействия коронавирусу выражение "три мицу" стало популярным по отношению к трём фразам, которые включают выбранный символ "тесный", предупреждая, чего именно следует избегать для защиты от заражения: тесных помещений, скоплений людей и близкого контакта с ними.
Отметим, иероглифы-символы уходящего года выбирают в Японии с 1995 года.
"Дают стойкость и надежду". Стилист прокомментировал выбор двух главных оттенков 2021 годаПервый — символ стабильности и равновесия, второй — радости жизни.
Как сообщал Лайф, ранее россияне назвали главные символы, объединяющие страну.
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