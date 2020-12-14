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Вакцина "Спутник V" показала 100%-ную эффективность при тяжёлых случаях ковида

Если же брать в расчёт все случаи применения, то препарат действенен более чем в 90% из них.

14 декабря 2020, 14:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российская вакцина "Спутник V", которая была зарегистрирована первой в мире, показала стопроцентную эффективность при тяжёлых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом разработчики сообщили в Twitter.

Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжёлых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжёлых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжёлых случаев заболевания зафиксировано не было, — рассказали разработчики.

Ранее сообщалось, что "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования показала эффективность свыше 90%.

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Споры по поводу эффективности и безопасности препаратов абсолютно бессмысленны, считает он.

Напомним, что ранее эксперты раскрыли срок действия вакцины "Спутник V".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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