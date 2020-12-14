Вакцина "Спутник V" показала 100%-ную эффективность при тяжёлых случаях ковида

Российская вакцина "Спутник V", которая была зарегистрирована первой в мире, показала стопроцентную эффективность при тяжёлых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом разработчики сообщили в Twitter.

BREAKING: The #SputnikV vaccine’s efficacy is confirmed at 91.4% based on data analysis of the final control point of clinical trials. https://t.co/E9j1wk2YZT #covidvaccine #coronavirus #COVID19 — Sputnik V (@sputnikvaccine) December 14, 2020

— Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжёлых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжёлых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжёлых случаев заболевания зафиксировано не было, — рассказали разработчики.

Ранее сообщалось, что "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования показала эффективность свыше 90%.

Напомним, что ранее эксперты раскрыли срок действия вакцины "Спутник V".