Вакцина "Спутник V" показала 100%-ную эффективность при тяжёлых случаях ковида
Если же брать в расчёт все случаи применения, то препарат действенен более чем в 90% из них.
Фото © Pixabay
Российская вакцина "Спутник V", которая была зарегистрирована первой в мире, показала стопроцентную эффективность при тяжёлых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом разработчики сообщили в Twitter.
BREAKING: The #SputnikV vaccine’s efficacy is confirmed at 91.4% based on data analysis of the final control point of clinical trials. https://t.co/E9j1wk2YZT #covidvaccine #coronavirus #COVID19— Sputnik V (@sputnikvaccine) December 14, 2020
— Эффективность вакцины "Спутник V" против тяжёлых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составила 100%. Среди подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в группе плацебо было зафиксировано 20 тяжёлых случаев заболевания, в то время как в группе, принимавшей вакцину, тяжёлых случаев заболевания зафиксировано не было, — рассказали разработчики.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования показала эффективность свыше 90%.
Мясников объяснил наезды западных СМИ на российские вакцины от коронавирусаСпоры по поводу эффективности и безопасности препаратов абсолютно бессмысленны, считает он.
Напомним, что ранее эксперты раскрыли срок действия вакцины "Спутник V".
Выбор редакции
В Минздраве назвали условия окончания пандемии коронавируса
Создатель вакцины от коронавируса рассказал, когда болезнь удастся взять под контроль
В США сделали первую прививку от коронавируса
Вслед за Белгородом ледяной дождь залил Курск. Теперь он город-каток — видео
Названы самые популярные в Европе электрокары
Комментариев: 0