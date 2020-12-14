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Армения и Азербайджан начали обмен пленными и заложниками

Процесс проходит с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил.

14 декабря 2020, 14:43
<p>Фото © ТАСС/AP Photo/Emrah Gurel</p>

Фото © ТАСС/AP Photo/Emrah Gurel

Между Баку и Ереваном начался процесс обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех", процесс происходит при участии российских миротворцев. Об этом заявили в Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В результате переговоров, проведённых с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил, была достигнута договорённость с армянской стороной об обмене пленными и удерживаемыми по принципу "всех на всех", и 14 декабря этот процесс начался, — говорится в сообщении.

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Москва заинтересована в сотрудничестве с международными организациями, нацеленными на мир в регионе.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные бои. Военные действия продолжались до 10 ноября, когда Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Карабахе российских миротворцев и прекращении боевых действий. 11 декабря было зафиксировано первое с того момента нарушение режима прекращения огня, но 13-ого миротворцы сообщили о стабилизации ситуации.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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