Армения и Азербайджан начали обмен пленными и заложниками

Между Баку и Ереваном начался процесс обмена пленными и заложниками по принципу "всех на всех", процесс происходит при участии российских миротворцев. Об этом заявили в Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

— В результате переговоров, проведённых с участием международных организаций и командования российских миротворческих сил, была достигнута договорённость с армянской стороной об обмене пленными и удерживаемыми по принципу "всех на всех", и 14 декабря этот процесс начался, — говорится в сообщении.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные бои. Военные действия продолжались до 10 ноября, когда Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Карабахе российских миротворцев и прекращении боевых действий. 11 декабря было зафиксировано первое с того момента нарушение режима прекращения огня, но 13-ого миротворцы сообщили о стабилизации ситуации.