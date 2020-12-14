Расчленил, чтобы "не напрягать спину". В суде рассказали, как историк Соколов готовился к убийству

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Петербургский историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко, заранее спланировал убийство, а расчленённое тело выносил так, чтобы "не напрягать спину". После убийства он занимался домашними делами. Об этом в ходе сегодняшних слушаний по делу Соколова заявила защита потерпевшей стороны.

— Сходил в магазин за покупками для предстоящего застолья с товарищами. Он даже успел съездить в ИКЕЮ для покупки нового матраса, так как предыдущий был залит кровью убитой. Он даже нашёл время, чтобы позвонить в Посольство Франции и осведомиться, было ли получено его письмо, направленное послу с предложением о сотрудничестве в области сохранения исторической памяти. Затем он цинично, как мусор в пакетах, выбрасывает части тела якобы некогда любимой женщины через окно во двор своего дома, чтобы не напрягать спину, вынося на себе останки девушки, — заявила адвокат.

Она также рассказала, что доцент заранее выбирал место, куда он выбросит части тела девушки. Об этом говорят соответствующие запросы в истории его браузера. После того как Анастасия легла спать, он с близкого расстояния выстрелил ей в голову из обреза. Следов борьбы на теле и одежде историка не нашли. У защиты есть основания предполагать, что девушка сопротивления ему не оказывала. После выстрела он сдавил шею ещё живой девушки, объяснила адвокат. Даже не подумав вызвать скорую, историк вернулся к повседневным делам.

Напомним, историк СПбГУ Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ноябре прошлого года. Девушка являлась аспиранткой и сожительницей доцента. Соколова задержали, когда тот пытался избавиться от расчленённого тела девушки в реке Мойке. На допросе он признал вину и был арестован, а уже весной СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела.