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Челябинец сбежал из тубдиспансера и вломился в детскую библиотеку с ножом

Полиции пришлось применить оружие, чтобы обезвредить неадекватного.

14 декабря 2020, 15:13
<p>Фото © VK / typical_chelyabinsk</p>

Фото © VK / typical_chelyabinsk

В Челябинске неадекватный мужчина с ножом вломился в детскую библиотеку № 13 и пригрозил всех заразить коронавирусом. Об этом очевидцы рассказали паблику "Типичный Челябинск".

Дальше сюжет только закручивался. Мужчина достал нож, пырнул себя и сбежал через чёрный ход. К тому моменту подоспела полиция. Когда неадекватный житель города направился в сторону сотрудников МВД с ножом, они произвели выстрел в воздух, а затем и в его ногу. Злоумышленник был госпитализирован с огнестрельным ранением.

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Мужчина отказался признавать себя виновным.

Как оказалось, этот мужчина ранее сбежал из тубдиспансера, недавно болел ковидом. Об этом рассказал источник Лайфа в местных правоохранительных органах. Теперь с неадекватным уральцем будут разбираться и медики, и полицейские.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина в неадекватном состоянии принесла в спортклуб банку с порохом.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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