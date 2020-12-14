Челябинец сбежал из тубдиспансера и вломился в детскую библиотеку с ножом
Полиции пришлось применить оружие, чтобы обезвредить неадекватного.
Фото © VK / typical_chelyabinsk
В Челябинске неадекватный мужчина с ножом вломился в детскую библиотеку № 13 и пригрозил всех заразить коронавирусом. Об этом очевидцы рассказали паблику "Типичный Челябинск".
Дальше сюжет только закручивался. Мужчина достал нож, пырнул себя и сбежал через чёрный ход. К тому моменту подоспела полиция. Когда неадекватный житель города направился в сторону сотрудников МВД с ножом, они произвели выстрел в воздух, а затем и в его ногу. Злоумышленник был госпитализирован с огнестрельным ранением.
Неадекватного "яжебатю" из Петербурга отправили в СИЗО из-за сломанной руки ребёнкаМужчина отказался признавать себя виновным.
Как оказалось, этот мужчина ранее сбежал из тубдиспансера, недавно болел ковидом. Об этом рассказал источник Лайфа в местных правоохранительных органах. Теперь с неадекватным уральцем будут разбираться и медики, и полицейские.
Ранее в Санкт-Петербурге женщина в неадекватном состоянии принесла в спортклуб банку с порохом.
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