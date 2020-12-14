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Категорий: 17

В Минздраве назвали условия окончания пандемии коронавируса

Михаил Мурашко считает крайне обнадёживающими новые данные об эффективности вакцины "Спутник V".

14 декабря 2020, 15:17
<p>Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Только массовая вакцинация жителей всего мира положит конец пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину "Спутник V", должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций, — приводит слова министра Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Также глава ведомства отметил, что крайне обнадёживающими выглядят данные об эффективности вакцины центра Гамалеи при тяжёлых случаях заболевания.

Вакцина "Спутник V" показала 100%-ную эффективность при тяжёлых случаях ковида

Вакцина "Спутник V" показала 100%-ную эффективность при тяжёлых случаях ковида

Если же брать в расчёт все случаи применения, то препарат действенен более чем в 90% из них.

Как сообщал Лайф, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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