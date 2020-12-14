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В Подмосковье найден мёртвым топ-менеджер компании "Спецтехника"

Предприятие отвечает за производство составных частей комплексов авиационного вооружения.

14 декабря 2020, 16:05
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Фото © ТАСС / Никита Попов

На берегу реки Клязьмы в Солнечногорском районе Подмосковья найдено тело исполнительного директора компании "Спецтехника". По данным источника Лайфа в правоохранительных органах региона, причиной его смерти стало огнестрельное ранение.

Тело обнаружили в "мерседесе", принадлежащем самому мужчине. Следствие не исключает версию о самоубийстве. Проводится проверка.

Отметим, компания, в которой трудился погибший, занимается разработкой авиационных тренажёров, составных частей комплексов авиационного вооружения, специальной и военной техники и так далее.

Перед самоубийством встал на колени рядом с телом жены. Лайф узнал подробности трагедии в Калининграде — видео

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Из окна первого этажа девочка кричала о том, что убитая — это её мама.

Ранее Лайф сообщал, что следователи подтвердили личность найденного на пляже под Новороссийском мёртвого мужчины. Умершим оказался Акшин Гусейнов, который на прошлой неделе на почве ревности жестоко убил возлюбленную, а затем её маленького брата.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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