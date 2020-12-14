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Лев Яшин признан лучшим футбольным вратарём мира всех времён

За советского голкипера проголосовали 140 из 177 экспертов.

14 декабря 2020, 16:30
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<p>Лев Яшин. Фото © ТАСС / Игорь Уткин</p>

Лев Яшин. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Французский журнал France Football объявил первые результаты по формированию так называемой команды мечты — лучших футболистов всех времён на каждую из позиций на поле. Безоговорочным лидером в соревновании за место в воротах стал обладатель "Золотого мяча" 1963 года Лев Яшин, сообщается на официальной странице журнала в "Инстаграме".

Соперниками советского вратаря были англичанин Гордон Бэнкс, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф, испанец Икер Касильяс, немцы Зепп Майер и Мануэль Нойер, камерунец Тома Н'Коно, датчанин Петер Шмейхель и голландец Эдвин ван дер Сар. Однако Яшин победил с солидным отрывом — за его кандидатуру проголосовали 140 из 177 журналистов-экспертов.

Также журнал уже представил линию защиты в "команде мечты". Лучшим правым защитником всех времён назван бразилец Кафу. В центр защиты журнал по итогам голосования поставил немца Франца Беккенбауэра. А левый фланг занял итальянский защитник Паоло Мальдини.

Лучший во все времена. Каким был Лев Яшин

Лучший во все времена. Каким был Лев Яшин

Сегодня, 22 октября, одному из лучших футбольных голкиперов мира исполнилось бы 89 лет.

Как сообщал Лайф, в этом году отмечался 90-летний юбилей со дня рождения легендарного советского голкипера. Аккаунты сборной России в "Инстаграме" и "Твиттере" поставили на аватарку Льва Яшина в знак памяти о великом спортсмене.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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