"Кина не будет". Актёр из "Ведьмака" сломал ногу
Он теперь отстранён от съёмок.
Фото © Instagram / henrycavill
Генри Кэвилл, исполнитель роли Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак", сломал ногу во время съёмок. Об этом сообщает The Sun.
Кэвилл повредил ногу во время исполнения трюка на высоте шести метров. Это случилось, несмотря на то что актёр был подстрахован тросами. Источники издания отмечают, что травма не очень серьёзная, но актёру всё равно нужны отдых и постельный режим. Его пока отстранили от съёмок.
Netflix приостановил съёмки второго сезона сериала "Ведьмак". Опять коронавирусРабота над приквелом была возобновлена в августе после пятимесячного перерыва.
Сериал "Ведьмак", основанный на цикле книг пана Анджея Сапковского, является одним из самых удачных и кассовых проектов площадки Netflix.
Ранее Лайф рассказывал, как готовится к съёмкам второго сезона сериала.
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