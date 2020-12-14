"Кина не будет". Актёр из "Ведьмака" сломал ногу

Генри Кэвилл, исполнитель роли Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак", сломал ногу во время съёмок. Об этом сообщает The Sun .

Кэвилл повредил ногу во время исполнения трюка на высоте шести метров. Это случилось, несмотря на то что актёр был подстрахован тросами. Источники издания отмечают, что травма не очень серьёзная, но актёру всё равно нужны отдых и постельный режим. Его пока отстранили от съёмок.