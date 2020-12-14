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В Англии нашли новый штамм коронавируса, заражённых уже около тысячи

Новые мутации вируса позволяют ему распространяться быстрее.

14 декабря 2020, 17:18
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<p>Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images

На юго-востоке Великобритании быстро распространяется новая, мутировавшая разновидность коронавируса. Об этом во время выступления в британском парламенте сообщил глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.

Благодаря нашим генетикам несколько дней назад мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первоначальные исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем уже известные варианты, — сказал министр.

Как отметил Мэтт Хэнкок, количество заражённых новой формой вируса — уже около тысячи в 60 разных районах на юге Англии и их число продолжает активно увеличиваться. Однако поводов для паники нет, успокоил министр. По его словам, не выявлено каких-либо особенностей у данного коронавируса, приводящих к тяжёлому заболеванию. Кроме того, уже производимая вакцина от CoViD-19 будет эффективна против него, считают британские учёные.

ВОЗ проинформирована. <...> В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы, — добавил министр.

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Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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