В Англии нашли новый штамм коронавируса, заражённых уже около тысячи
Новые мутации вируса позволяют ему распространяться быстрее.
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На юго-востоке Великобритании быстро распространяется новая, мутировавшая разновидность коронавируса. Об этом во время выступления в британском парламенте сообщил глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.
— Благодаря нашим генетикам несколько дней назад мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первоначальные исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем уже известные варианты, — сказал министр.
Как отметил Мэтт Хэнкок, количество заражённых новой формой вируса — уже около тысячи в 60 разных районах на юге Англии и их число продолжает активно увеличиваться. Однако поводов для паники нет, успокоил министр. По его словам, не выявлено каких-либо особенностей у данного коронавируса, приводящих к тяжёлому заболеванию. Кроме того, уже производимая вакцина от CoViD-19 будет эффективна против него, считают британские учёные.
— ВОЗ проинформирована. <...> В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы, — добавил министр.
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