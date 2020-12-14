В Англии нашли новый штамм коронавируса, заражённых уже около тысячи

На юго-востоке Великобритании быстро распространяется новая, мутировавшая разновидность коронавируса. Об этом во время выступления в британском парламенте сообщил глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок.

— Благодаря нашим генетикам несколько дней назад мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением на юго-востоке Англии. Первоначальные исследования показали, что новый вариант вируса распространяется быстрее, чем уже известные варианты, — сказал министр.

Как отметил Мэтт Хэнкок, количество заражённых новой формой вируса — уже около тысячи в 60 разных районах на юге Англии и их число продолжает активно увеличиваться. Однако поводов для паники нет, успокоил министр. По его словам, не выявлено каких-либо особенностей у данного коронавируса, приводящих к тяжёлому заболеванию. Кроме того, уже производимая вакцина от CoViD-19 будет эффективна против него, считают британские учёные.

— ВОЗ проинформирована. <...> В последние месяцы подобные варианты коронавируса обнаруживались в других странах Европы, — добавил министр.

Ранее российский врач-иммунолог заявил, что Россия вышла на плато по коронавирусу.