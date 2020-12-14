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Google назвал причину сегодняшнего глобального сбоя

В компании принесли извинения пользователям за неудобства.

14 декабря 2020, 17:33
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Фото © Pixabay

Американский IT-гигант Google назвал причины, из-за которых сегодня пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе сервисов компании, в том числе видеохостинга YouTube. Оказалось, всему виной проблемы с хранением данных.

Сегодня из-за проблем с квотой внутреннего хранилища произошёл сбой системы аутентификации: сервисы, которые требуют от пользователей входа в систему, выдавали большой коэффициент ошибок. Сейчас работа всех сервисов восстановлена, — сообщили журналистам в пресс-службе компании.

В компании принесли извинения всем, кого задел сегодняшний сбой. Там также заверили, что работают над тем, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

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На первых местах оказались зарубежные платформы.

Напомним, что в течение дня у пользователей Сети возникли проблемы с доступом к сервисам компании Google, таким как YouTube, Gmail и другие. Вслед за этим в работе соцсети Twitter также начались сбои в разных регионах мира. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к сайту, а также с входом в аккаунт.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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