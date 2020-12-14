Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди государственных лидеров
Печальная новость пришла из Южной Африки.
Фото © Facebook / Eswatini Government
В мире зафиксировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции среди политиков первого эшелона. Премьер-министр африканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини скончался 13 декабря после двух недель в больнице, пишет Daily Mail.
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52-летний политик получил положительный результат теста на CoViD-19 в середине ноября, но к врачам не обращался: болезнь проходила бессимптомно. Дламини уже планировал вернуться к работе, как в начале декабря его состояние резко ухудшилось. Спасти его не удалось.
Эксперт назвал регионы России, которые ещё находятся в "красной зоне" по коронавирусуПо его словам, большинство таковых уже находятся на плато заболеваемости или приблизились к нему.
Эсвастини (бывшее название — Свазиленд) — это маленькое королевство в Южной Африке, не имеющее выхода к морю, которое славится своими девственными природными заповедниками и фестивалями национальной культуры. Численность населения — чуть более миллиона человек.
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