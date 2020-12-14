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Категорий: 17

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса среди государственных лидеров

Печальная новость пришла из Южной Африки.

14 декабря 2020, 17:46
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<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/EswatiniGov/videos/888729041655316" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Eswatini Government</a></p>

Фото © Facebook / Eswatini Government

В мире зафиксировали первый случай смерти от коронавирусной инфекции среди политиков первого эшелона. Премьер-министр африканского государства Эсватини Мандвуло Амброуз Дламини скончался 13 декабря после двух недель в больнице, пишет Daily Mail.

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Американский лидер переболел CoViD-19 ещё в октябре.

52-летний политик получил положительный результат теста на CoViD-19 в середине ноября, но к врачам не обращался: болезнь проходила бессимптомно. Дламини уже планировал вернуться к работе, как в начале декабря его состояние резко ухудшилось. Спасти его не удалось.

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По его словам, большинство таковых уже находятся на плато заболеваемости или приблизились к нему.

Эсвастини (бывшее название — Свазиленд) — это маленькое королевство в Южной Африке, не имеющее выхода к морю, которое славится своими девственными природными заповедниками и фестивалями национальной культуры. Численность населения — чуть более миллиона человек.

Ранее Лайф рассказывал, что в Англии нашли новый штамм коронавируса, заражённых уже около тысячи.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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