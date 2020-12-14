В "Новом Иерусалиме" пройдёт уникальная выставка работ Питера Брейгеля – младшего

В Истринском музее ожидается уникальная выставка — туда будут привезены работы Питера Брейгеля – младшего и его современников. Чтобы это стало возможным, частные коллекционеры объединили свои усилия. Об этом каналу "360" рассказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

— В этом году музей подготовил новую сенсационную выставку младшего Брейгеля и его современников. Вообще, Брейгель выставляется крайне редко в России. Не помню, когда в последний раз была такая полноценная выставка. Эту экспозицию помогли собрать частные коллекционеры, за что им огромное спасибо, — рассказала вице-губернатор.

Она также добавила, что эта коллекция Брейгеля-младшего является одной из самых больших в мире. Она насчитывает более 70 полотен, два из которых абсолютно уникальны.

А в Москве ранее выставили на всеобщее обозрение фрагмент "черепа Гитлера".