Эксперты рассказали, кого увольняли чаще в 2020 году

В 2020 году женщины увольнялись гораздо чаще, нежели представители сильного пола. Такие данные исследования HeadHunter публикуют "Известия".

Общее число женщин, оставшихся без работы, по итогам года достигло отметки в 1,2 миллиона человек. Из них как минимум 300 тысяч — представители сферы продаж. Следом расположились сотрудницы административного персонала и бухгалтеры, специалисты управленческого учёта и финансисты. Ушло с работы и немало тех, кто лишь начинал свою карьеру.

Как и у женщин, большинство оставшихся без работы мужчин трудились в сфере продаж (166 тыс.). Дальше идут представители транспортной отрасли, сферы IT и телекоммуникаций. Добавим, что общее число уволившихся представителей сильного пола равняется 1,02 миллиона человек.

Общий же уровень безработицы в ушедшем году составил 5,9%. Добавим, что лишь каждый второй уволенный после этого обратился к интернет-платформам для поиска новой работы. Стоит также подчеркнуть, что чаще всего к практике увольнений прибегали россияне в возрасте от 18 до 30 лет.

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