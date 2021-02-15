Психолог Кичаев рассказал, как перестать откладывать дела "на завтра" и повысить эффективность работы

Психолог Александр Кичаев рассказал, как перестать откладывать дела "на завтра" и повысить эффективность работы. В беседе с Лайфом эксперт отметил, что рационально распределить своё время человек сможет только тогда, когда он чётко понимает цели и чего хочет добиться в разных сферах жизни.

"Дальше приступаем к задачам — почему сейчас не хочется работать? Либо отсутствие цели, желания, мотивации, внутренних ресурсов. Либо отсутствие возможностей. Такие вещи называются демотивирующим фактором. Нужно проанализировать, из какой категории эта бездеятельность происходит. Оттого что ты просто плывёшь по течению и тебе неинтересно жить, или оттого, что почувствовал беспомощность, безнадёжность, не можешь карьеру сделать, проект какой-то завершить", — сказал психолог.

Кичаев также поведал о приёме "лягушки", когда день начинается с решения самых сложных задач, которые могут давить на человека. Решив трудные вопросы, нужно перейти к лёгким и простым. Также специалист посоветовал сделать ревизию своего распорядка. По его словам, есть "вампиры времени" — это гаджеты, ненужные звонки, дела.

"Хотя кто-то использует это как способ сосредоточиться и собраться с мыслями, а кто-то как прокрастинацию, оттягивание, уйти от ответственности начать заниматься делом. Нужно себя на этом чётко зафиксировать и распределить дела на четыре группы по матрице Эйзенхауэра: 1 — срочные и важные; 2 — важные, но не срочные; 3 — срочные, но не важные; 4 — не срочные и не важные", — рассказал эксперт.

Психолог напомнил, что нельзя забывать и об отдыхе. Он порекомендовал во время работы каждый час делать небольшой перерыв. Он может быть творческим либо можно уделить время физической активности.

"А в принципе, нужно себя настроить — сегодня я сделаю пять важных и срочных дел и потом в конце дня я себя должен утешить, "наградить", использовать такой "метод морковки", — заключил Кичаев.

Ранее Лайф рассказывал о пяти главных страхах мужчин в отношениях.

Авторы