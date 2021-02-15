Жители Красноярска убили собутыльника и решили вынести труп на помойку в ковре — план провалился из-за бдительного таксиста

Бдительный водитель такси в Красноярске сорвал планы злоумышленников, которые под покровом ночи пытались выбросить труп знакомого, замотанный в ковёр. По данным СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, трагедия случилась в коммунальной квартире в Октябрьском районе города, где мужчины распивали спиртное.

Согласно предварительной версии следствия, в какой-то момент 35-летний мужчина повздорил с 53-летним знакомым и, когда словесные аргументы закончились, начал его избивать вместе со своим 33-летним собутыльником. Затем один из них взял нож и несколько раз ударил им лежащего пожилого красноярца. Обнаружив, что мужчина мёртв, подозреваемые завернули тело в ковёр, через окно вынесли на улицу и попытались спрятать в мусорных баках.

В какой-то момент их заметил водитель такси, ожидавший во дворе пассажиров. Он заподозрил неладное и включил дальний свет. Злоумышленники бросили свою ношу и разбежались в разные стороны, а шофёр позвонил в полицию. Подозреваемых задержали дежурившие неподалёку сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, один из фигурантов уже арестован.

Ранее под Петербургом пенсионер убил собутыльницу, расчленил и выбросил части тела у трассы. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователям он рассказал, что до смерти забил женщину кулаками.

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