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В Крыму шестилетний мальчик проглотил иглу по вине горе-стоматолога

Как выяснилось, врач работал без лицензии.

15 февраля 2021, 17:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Нижнегорском районе Крыма шестилетний мальчик проглотил иглу в кабинете дантиста. Всё произошло по вине горе-стоматолога, который упустил её во время лечения зуба малолетнего пациента.

"Установлено, что врач частной практики, который оказывал услуги населению без соответствующей лицензии, во время лечения зуба допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребёнка, причинив повреждения, что подтверждено проведённой экспертизой", — сообщается на сайте СУ СК по региону.

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Также в ведомстве уточнили, что ребёнок был госпитализирован в медучреждение Симферополя. В больнице хирурги извлекли стоматологическую иглу, которая, согласно заключению экспертизы, оставила царапины на пищеводе малыша. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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