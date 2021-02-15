В Крыму шестилетний мальчик проглотил иглу по вине горе-стоматолога

В Нижнегорском районе Крыма шестилетний мальчик проглотил иглу в кабинете дантиста. Всё произошло по вине горе-стоматолога, который упустил её во время лечения зуба малолетнего пациента.

"Установлено, что врач частной практики, который оказывал услуги населению без соответствующей лицензии, во время лечения зуба допустил попадание стоматологической иглы в пищевод шестилетнего ребёнка, причинив повреждения, что подтверждено проведённой экспертизой", — сообщается на сайте СУ СК по региону.

Также в ведомстве уточнили, что ребёнок был госпитализирован в медучреждение Симферополя. В больнице хирурги извлекли стоматологическую иглу, которая, согласно заключению экспертизы, оставила царапины на пищеводе малыша. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

По факту данного инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно об издевательствах украинского стоматолога над детьми. В Сеть попало видео, на котором врач била головой о кушетку, душила и угрожала скальпелем юным пациентам. Однако медик своей вины не признаёт, несмотря на очевидные доказательства.

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