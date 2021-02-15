В Греции пенсионер привился от ковида, а через 8 минут умер

В университетской больнице Ираклиона на Крите через восемь минут после прививки от коронавируса скончался 85-летний местный житель. Об этом сообщает телеканал ERT.

По данным Греческой корпорации телерадиовещания, пожилой мужчина сидел в приёмном отделении после вакцинации и внезапно упал. Врачи пытались на месте оказать ему первую помощь, но он умер, прежде чем его перевели в реанимационное отделение.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила по причинам, не связанным с вакцинацией или аллергией из-за анафилактического шока. Медики считают, что это была внезапная смерть, которая по случайности совпала со временем прививки. Как они пояснили, подобные истории после какой-либо вакцинации ранее никогда не наблюдались. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Лайф писал, что 56-летний врач из США умер через две недели после того, как ему поставили прививку от коронавируса компании Pfizer. Вдова уверена, что в смерти её супруга на 100% виновата вакцина. В Pfizer в свою очередь заявили, что расследуют обстоятельства смерти доктора.

Авторы