Вирусолог предположил, какое животное было промежуточным носителем коронавируса

Существует масса теорий о том, какое животное могло стать промежуточным носителем коронавируса при переходе его к человеку, однако пока ни одна из них чем-то весомым не подтверждена. Рассматриваются различные версии — от панголинов и змей до хорьков и рыб. Об этом Лайфу рассказал профессор вирусологии Александр Чепурнов.

"Упоминают змей и панголинов, которые завозятся в Китай именно в пищевых целях. Это предположение высказывалось по фрагментам нуклеиновой кислоты, которая имела определённую гомологию, схожую с геномом тех или иных животных. Это довольно стандартный подход. Но тем не менее идея такая есть, и она, скорее всего, верна, потому что мы сейчас, уже столкнувшись с коронавирусом, видим, что он обладает способностью гулять по хорькам и норкам. Смысл в том, что всегда такие переходы к новому хозяину делают вирус более лабильным, изменчивым. И ему проще потом попасть на нового хозяина", — сказал медик.

Учёный отметил, что в настоящий момент изучается даже возможность передачи вируса рыбам, потому что экскременты животных попадают в воду. С другой стороны, допускают и вероятность проникновения вируса в пищеварительный тракт, что связано с поеданием инфицированных коронавирусом летучих мышей.

"В ЖКТ масса ферментов, в том числе трипсин. И в этих условиях могло быть облегчено первичное инфицирование клеток. Панголинов как раз завозили в Китай в пищевых целях. В этом плане Китай, возможно, и оказался неудачливым местом для мира из-за любви к экзотической пище", — подытожил медик.

Напомним, в ВОЗ назвали наиболее вероятной версию о распространении ковида летучими мышами. Как предполагают специалисты, вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, а затем через них попал на ферму диких животных, где либо сразу передался людям, либо сперва инфицировал четвероногих. А ранее в Лондоне заподозрили Китай в сокрытии данных о начале пандемии.

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