Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида
Ранее в России зарегистрировали тест для определения "британского" вируса-мутанта.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Вакцина "Эпиваккорона", которую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", эффективна против мутаций коронавирусной инфекции. Это касается в том числе "южноафриканского", "британского" и "бразильского" штаммов.
"Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса ("британского", "южноафриканского", "бразильского"), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "Эпиваккорона". Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.
Ранее в России зарегистрировали первый в мире тест для определения "британского" коронавируса-мутанта. Новая технология также может быть использована для создания реагентов по выявлению любых других мутаций заболевания или же иных инфекционных возбудителей, где необходимо оперативное тестирование.
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