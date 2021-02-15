Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида

Вакцина "Эпиваккорона", которую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", эффективна против мутаций коронавирусной инфекции. Это касается в том числе "южноафриканского", "британского" и "бразильского" штаммов.

"Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса ("британского", "южноафриканского", "бразильского"), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "Эпиваккорона". Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Ранее в России зарегистрировали первый в мире тест для определения "британского" коронавируса-мутанта. Новая технология также может быть использована для создания реагентов по выявлению любых других мутаций заболевания или же иных инфекционных возбудителей, где необходимо оперативное тестирование.