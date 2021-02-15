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Роспотребнадзор подтвердил эффективность вакцины "Вектора" против мутаций ковида

Ранее в России зарегистрировали тест для определения "британского" вируса-мутанта.

15 февраля 2021, 17:32
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Вакцина "Эпиваккорона", которую разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", эффективна против мутаций коронавирусной инфекции. Это касается в том числе "южноафриканского", "британского" и "бразильского" штаммов.

"Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса ("британского", "южноафриканского", "бразильского"), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины "Эпиваккорона". Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

Разработчики вакцины "Вектора" рассказали о длительности иммунитета к ковиду после прививки

Разработчики вакцины "Вектора" рассказали о длительности иммунитета к ковиду после прививки

Ранее в России зарегистрировали первый в мире тест для определения "британского" коронавируса-мутанта. Новая технология также может быть использована для создания реагентов по выявлению любых других мутаций заболевания или же иных инфекционных возбудителей, где необходимо оперативное тестирование.

Путин поручил оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов ковида

Путин поручил оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов ковида

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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