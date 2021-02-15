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В России могут ввести понятие уголовного проступка

В УК РФ могут появиться меры в виде обязательных и ограниченно оплачиваемых работ.

15 февраля 2021, 17:40
<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Верховный суд РФ внёс в Госдуму законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс понятия "уголовный проступок", которому соответствуют меры уголовно-правового характера в виде общественных и ограниченно оплачиваемых работ. Документ размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Действующее российское законодательство содержит единственную иную уголовно-правовую меру в виде судебного штрафа по отношению к гражданину, освобождённому от уголовной ответственности. По мнению Верховного суда, это не позволяет "в каждом конкретном случае определить адекватную меру воздействия без уголовного наказания".

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"В целях дальнейшей дифференциации иных мер уголовно-правового характера, назначаемых лицам, совершившим уголовный проступок либо совершившим впервые преступления небольшой или средней тяжести, предлагается применять наряду с судебным штрафом другие меры (схожие по своей сути с такими видами уголовного наказания, как обязательные работы и исправительные работы), а именно общественные работы и ограниченно оплачиваемые работы", — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что предлагаемые новые меры по своему содержанию являются "более мягкими, что будет способствовать снижению репрессивности уголовного закона". Согласно проекту, общественные работы заключаются в выполнении гражданином в свободное от основной работы или учёбы время бесплатных общественно полезных работ на срок от 30 до 240 часов, но не более четырёх часов в день. Вид таких работ и объекты, на которых они осуществляются, будут определяться органами местного самоуправления. При этом в случае "злостного уклонения" от них лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье УК РФ.

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Ограниченно оплачиваемые работы будут назначаться либо по основному месту работы, либо в местах, определяемых органами местного самоуправления в районе места жительства гражданина. Они устанавливаются на срок от одного месяца до одного года. Из заработной платы лица в этом случае будут производиться удержания в счёт государства в размере от 5 до 10%.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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