Суд заочно арестовал ещё двух фигурантов дела об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии

Басманный суд столицы заочно арестовал ещё двух уроженцев Ингушетии в рамках расследования убийства главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Их считают причастными к расправе, передаёт ТАСС.

Как уточнили в суде, Муса Белхороев и Мухарбек Дудурханов объявлены в международный розыск, кроме того, им заочно предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия орггруппой, организации террористического сообщества или участии в нём и совершении теракта, повлёкшего причинение смерти человека.

"Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ", — пояснила пресс-секретарь суда.

На прошлой неделе СКР объявил в международный розыск трёх уроженцев Ингушетии, причастных к убийству Эльджаркиева.

Напомним, 2 ноября 2019 года на западе Москвы расстреляли двух человек — руководителя ЦПЭ УМВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Лайф публиковал видео расстрела мужчин. Трое нападавших скрылись из столицы, для их розыска был объявлен специальный план.

При этом ещё в январе 2019 года на Эльджаркиева было совершено покушение — его машину обстреляли недалеко от аэропорта Магас. В результате инцидента умер один из сотрудников правоохранительных органов.

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