Новые владельцы рассказали о планах на жутковатую воронежскую Алёнку

Жутковатый памятник Алёнке из Нововоронежа был продан на онлайн-аукционе за 2,6 миллиона рублей. Новые владельцы скульптуры рассказали Лайфу, как и где они собираются её использовать.

"У нас есть большой проект в Воронеже: мы будем строить город-спутник "Солнечный", в рамках которого будут жилые, коммерческие объекты и парковые территории. Собственно, одна из идей парковой территории — это парк скульптур. Мы неравнодушны к этому памятнику и хотели его оставить у себя в регионе, что и получилось сделать. Теперь планируем найти для Алёнки в рамках парка скульптур подходящее место", — рассказала нам директор проектного офиса Группы компаний Хамина Е.Н. Анна Шурховецкая.

По её словам, любой объект, если его разместить на соответствующей ему территории и в правильном контексте, можно сделать привлекательным как в культурном, так и в туристическом плане. Шурховецкая отметила, что, поскольку жуткая Алёнка успела прославиться, можно сказать, что реклама объекта уже была создана — и это поможет правильно реализовать задумку об использовании статуи в рамках проекта.

"Нам кажется, что это классная скульптура, раз она такое неравнодушие у всех вызывает. Думаю, люди будут приезжать смотреть. Проект у нас долгосрочный, и мы надеемся, что в ближайшие два-три года мы эту скульптуру разместим", — добавила Анна.

Как уточнили Лайфу в проектном офисе Группы компаний Хамина, город-спутник "Солнечный" будет содержать в себе всё необходимое для удовлетворения деловых, образовательных, туристических, спортивных, развлекательных и культурных потребностей жителей.

"Этот проект концептуально сложный, но уже сейчас мы думаем о том, какие произведения искусства и арт-объекты будут там размещены. Одним из таких объектов станет Алёнка. Мы очень рады, что смогли сохранить эту скульптуру и не дать ей уйти за территорию нашей области", — сказал собеседник Лайфа.

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