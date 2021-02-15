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Новые владельцы рассказали о планах на жутковатую воронежскую Алёнку

Оказалось, что для печально известной статуи уготована культурная миссия.

15 февраля 2021, 18:26
<p>Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/d5SayyUAL0rLSBL/status/1340939381562089476/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://twitter.com/d5SayyUAL0rLSBL" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Елена Пшеничная 2</a></p>

Фото © Twitter / Елена Пшеничная 2

Жутковатый памятник Алёнке из Нововоронежа был продан на онлайн-аукционе за 2,6 миллиона рублей. Новые владельцы скульптуры рассказали Лайфу, как и где они собираются её использовать.

"У нас есть большой проект в Воронеже: мы будем строить город-спутник "Солнечный", в рамках которого будут жилые, коммерческие объекты и парковые территории. Собственно, одна из идей парковой территории — это парк скульптур. Мы неравнодушны к этому памятнику и хотели его оставить у себя в регионе, что и получилось сделать. Теперь планируем найти для Алёнки в рамках парка скульптур подходящее место", — рассказала нам директор проектного офиса Группы компаний Хамина Е.Н. Анна Шурховецкая.

По её словам, любой объект, если его разместить на соответствующей ему территории и в правильном контексте, можно сделать привлекательным как в культурном, так и в туристическом плане. Шурховецкая отметила, что, поскольку жуткая Алёнка успела прославиться, можно сказать, что реклама объекта уже была создана — и это поможет правильно реализовать задумку об использовании статуи в рамках проекта.

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"Нам кажется, что это классная скульптура, раз она такое неравнодушие у всех вызывает. Думаю, люди будут приезжать смотреть. Проект у нас долгосрочный, и мы надеемся, что в ближайшие два-три года мы эту скульптуру разместим", — добавила Анна.

Как уточнили Лайфу в проектном офисе Группы компаний Хамина, город-спутник "Солнечный" будет содержать в себе всё необходимое для удовлетворения деловых, образовательных, туристических, спортивных, развлекательных и культурных потребностей жителей.

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"Этот проект концептуально сложный, но уже сейчас мы думаем о том, какие произведения искусства и арт-объекты будут там размещены. Одним из таких объектов станет Алёнка. Мы очень рады, что смогли сохранить эту скульптуру и не дать ей уйти за территорию нашей области", — сказал собеседник Лайфа.

Ранее россияне определили самый странный памятник страны. И это не жутковатая Алёнка.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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