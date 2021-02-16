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ВОЗ сообщила об увеличении числа стран, где распространяются мутации коронавируса

Речь идёт о штаммах, выявленных в Великобритании, ЮАР, Бразилии и Японии.

16 февраля 2021, 22:33

Фото © ТАСС / AP

"Британский" штамм коронавируса обнаружен ещё в восьми странах, их общее число достигло 94. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"По состоянию на 16 февраля 94 государства во всех шести регионах ВОЗ информировали либо о завезённых случаях, либо о передаче внутри общины", — говорится в информационном бюллетене.

Отмечается, что доля заразившихся этой мутацией вируса выросла, в частности, в Европе. Также поступает информация о растущих темпах заболеваемости и смертности среди пожилых людей.

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Продолжает распространяться и штамм вируса 501Y.V2, изначально выявленный в ЮАР. С 9 февраля его обнаружили ещё в двух странах, общее число которых достигло 46. Штамм P.1 из Бразилии и Японии найден в шести новых государствах, теперь их количество составляет 21.

Ранее Лайф сообщил, что в Великобритании обнаружили новый вид коронавируса с "вызывающими беспокойство" мутациями.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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