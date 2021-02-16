В ВОЗ назвали условие для третьей волны коронавируса

Третья волна коронавируса возможна, если люди не будут осторожны, ведь коллективный иммунитет ещё не сформирован. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"Коллективного иммунитета достаточного ещё нет, барьера ещё нет, если не будем осторожны — да, третья волна возможна. Зависит от поведения людей", — сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1".

Также представитель ВОЗ назвала маловероятной версию, что коронавирус появился в результате утечки из лаборатории. Она отметила, что ожидается первый отчёт миссии международных экспертов, работавшей в Китае. Рассматриваются четыре гипотезы.

Вуйнович добавила, что есть вероятность появления новых мутаций ковида, которые потребуют адаптации разработанных вакцин. Представитель ВОЗ привела в качестве примера ситуацию с вирусом гриппа, из-за постоянных изменений которого приходится модернизировать вакцины.

Что касается возможного превращения CoViD-19 в сезонное заболевание, эксперт затруднилась сказать, когда наступит этот момент.

"Это произойдёт, когда число заболевших одновременно всех регионов мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы. Когда это будет, тяжело сказать", — заключила Вуйнович.

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