Чудо природы: 100-каратный алмаз назвали в честь вакцины "Спутник V"

"Алроса" решила назвать найденный необыкновенный алмаз весом 100,53 карата в честь первой зарегистрированной вакцины российского производства "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Алмазы такого размера и цвета — настоящее чудо природы. Поэтому мы приняли решение назвать этот выдающийся кристалл в честь первой российской вакцины от коронавируса, которая тоже является чудом, но сотворённым руками наших учёных", — заявил генеральный директор "Алросы" Сергей Иванов.

Он считает, что изобретение вакцины, благодаря которой у людей появляется шанс в обозримом будущем вернуться к нормальной жизни (да ещё и в такие сжатые сроки) — событие не менее исключительное, чем появление такого алмаза.

Алмаз "Спутник V" имеет форму уплощённого октаэдра, его вес — 100,53 карата, а размер — 27,15 х 28,81 х 29,56 миллиметра. Он был добыт на россыпях севера Якутии и имеет выраженный светло-жёлтый цвет.

Ранее в Африке был добыт исключительный алмаз весом 378 карат.

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