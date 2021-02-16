Лукашенко одобрил проект соглашения о транзите белорусских нефтепродуктов через порты РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с РФ о транзите через российские морские порты белорусского мазута, бензина и масла. Документ должны подписать министры транспорта двух стран: Виталий Савельев и Алексей Авраменко.

"Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов из Белоруссии, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через российские морские порты, в качестве основы для проведения переговоров", — сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко уполномочил Минтранс страны на проведение переговоров с Россией и подписание документов при достижении договорённости в пределах одобренного проекта.

Соглашение предусматривает перевалку более 9,8 миллиона тонн белорусского мазута, бензина и масла в российских портах на Балтике в 2021–2023 годах с возможностью автоматического продления. Ожидается, что контракт будет заключён по принципу take-or-pay (бери или плати). Соглашение о перевалке нефтепродуктов должны подписать министры транспорта России и Белоруссии Виталий Савельев и Алексей Авраменко.

Напомним, что летом Лукашенко пригрозил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу российских. Причиной такого решения стала реакция балтийских стран на протесты в Белоруссии. В конце 2020 года Минск приостановил перевалку нефтепродуктов через Клайпеду, а в январе объявил о переговорах по транзиту с Минтрансом РФ.

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