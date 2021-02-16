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Пошёл на убийство из-за ревности: жителя Казани обстреляли посреди улицы

Любовный треугольник теперь привёл к уголовному делу.

16 февраля 2021, 17:23
<p>Фото © ТАСС / Артур Новосильцев</p>

Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Правоохранительные органы Казани разыскивают водителя белой "девятки", который выстрелил в лицо мужчине из травматического пистолета на улице Космонавтов и скрылся. Как рассказали Лайфу источники в МВД республики, оперативники уже установили личность подозреваемого. А пострадавшим оказался сожитель бывшей супруги стрелка.

Основным мотивом преступления, по мнению следователей, является ревность. Экс-супруга подозреваемого А. Кузнецова ушла от него к начальнику — С. Богатову. В день нападения потерпевший шёл как раз к ней на встречу.

Богатова госпитализировали с ранением шеи и провели операцию. Сейчас он переведён из реанимации в общую палату. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Как сообщал Лайф, ранее в Иванове неизвестные расстреляли 41-летнего предпринимателя. А в 2016 году бандиты точно так же убили его партнёра по бизнесу.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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