Пошёл на убийство из-за ревности: жителя Казани обстреляли посреди улицы
Любовный треугольник теперь привёл к уголовному делу.
Фото © ТАСС / Артур Новосильцев
Правоохранительные органы Казани разыскивают водителя белой "девятки", который выстрелил в лицо мужчине из травматического пистолета на улице Космонавтов и скрылся. Как рассказали Лайфу источники в МВД республики, оперативники уже установили личность подозреваемого. А пострадавшим оказался сожитель бывшей супруги стрелка.
Основным мотивом преступления, по мнению следователей, является ревность. Экс-супруга подозреваемого А. Кузнецова ушла от него к начальнику — С. Богатову. В день нападения потерпевший шёл как раз к ней на встречу.
Богатова госпитализировали с ранением шеи и провели операцию. Сейчас он переведён из реанимации в общую палату. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Как сообщал Лайф, ранее в Иванове неизвестные расстреляли 41-летнего предпринимателя. А в 2016 году бандиты точно так же убили его партнёра по бизнесу.
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