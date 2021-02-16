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Дедушка жестоко избил маленького внука на глазах у трёх других — видео

Бабушка пыталась прикрыть мальчика своим телом.

16 февраля 2021, 17:13

Дедушка жестоко избил своего маленького внука на лестничной клетке дома № 8 по улице Романтиков в Новосибирске. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, малыша от разъярённого мужчины пыталась закрыть собой бабушка.

Инцидент произошёл в ЖК "Дивногорский". Пара с четырьмя маленькими детьми заходит в подъезд. Вдруг мужчина накинулся на мальчика в тёмной куртке и сбил его с ног. Дедушка несколько раз ударил ребёнка по голове, отчего у него слетела шапка. Малыша своим телом прикрывала бабушка и пыталась не подпустить к нему мужа. Тот же затолкал других детей в открытую дверь и снова бросился на мальчика. Он накричал на него, а затем схватил за куртку и швырнул внутрь квартиры.

Кадрами избиения ребёнка уже занялись следователи. Они установили, что мальчика избил его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков. По факту случившегося организована проверка.

"В настоящее время следователи опрашивают родителей и соседей семьи, устанавливают картину произошедших событий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — рассказали в управлении.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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