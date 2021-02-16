Дедушка жестоко избил маленького внука на глазах у трёх других — видео

Инцидент произошёл в ЖК "Дивногорский". Пара с четырьмя маленькими детьми заходит в подъезд. Вдруг мужчина накинулся на мальчика в тёмной куртке и сбил его с ног. Дедушка несколько раз ударил ребёнка по голове, отчего у него слетела шапка. Малыша своим телом прикрывала бабушка и пыталась не подпустить к нему мужа. Тот же затолкал других детей в открытую дверь и снова бросился на мальчика. Он накричал на него, а затем схватил за куртку и швырнул внутрь квартиры.