Эксперт назвал ритуальными заявления НАТО о готовности к противостоянию с Россией
Это лишь попытка доказать, что альянс ещё что-то из себя представляет.
Фото © EPA / DIDIER LEBRUN / POOL / ТАСС
Заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов как сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией, можно расценивать как ритуальное. Такое мнение выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Это вряд ли последнее подобное заявление. Такие слова являются элементом идеологической конфронтации и психологической войны.
"Это политическая декларация, подтверждающая жизнеспособность альянса. Как следует из таких заявлений, что он скорее жив, чем мёртв. Хотя на самом деле многие свидетельства сегодня уже говорят в пользу того, что этот альянс как военно-политический блок претерпел очень серьёзные кризисные явления", — сказал Подберёзкин в интервью RT.
Ранее Столтенберг назвал условие, при котором Украина сможет попасть в НАТО.
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