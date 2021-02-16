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Категорий: 18

Эксперт назвал ритуальными заявления НАТО о готовности к противостоянию с Россией

Это лишь попытка доказать, что альянс ещё что-то из себя представляет.

16 февраля 2021, 17:10

Фото © EPA / DIDIER LEBRUN / POOL / ТАСС

Заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов как сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией, можно расценивать как ритуальное. Такое мнение выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

Это вряд ли последнее подобное заявление. Такие слова являются элементом идеологической конфронтации и психологической войны.

"Это политическая декларация, подтверждающая жизнеспособность альянса. Как следует из таких заявлений, что он скорее жив, чем мёртв. Хотя на самом деле многие свидетельства сегодня уже говорят в пользу того, что этот альянс как военно-политический блок претерпел очень серьёзные кризисные явления", — сказал Подберёзкин в интервью RT.

В НАТО заявили о готовности и к столкновению, и к сотрудничеству с Россией

В НАТО заявили о готовности и к столкновению, и к сотрудничеству с Россией

Ранее Столтенберг назвал условие, при котором Украина сможет попасть в НАТО.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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