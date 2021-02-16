Эксперт назвал ритуальными заявления НАТО о готовности к противостоянию с Россией

Заявление генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готов как сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией, можно расценивать как ритуальное. Такое мнение выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.

"Это политическая декларация, подтверждающая жизнеспособность альянса. Как следует из таких заявлений, что он скорее жив, чем мёртв. Хотя на самом деле многие свидетельства сегодня уже говорят в пользу того, что этот альянс как военно-политический блок претерпел очень серьёзные кризисные явления", — сказал Подберёзкин в интервью RT.