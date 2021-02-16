В Москве девочка упала с 13-го этажа на машину и выжила
Скорую помощь школьнице вызвали шокированные очевидцы.
Фото © LiFE
На юго-востоке Москвы 14-летняя девочка выпала из окна многоэтажки. По предварительным данным, падение было с 13-го этажа. Школьница приземлилась на один из припаркованных около дома автомобилей, что спасло ей жизнь: крыша авто промялась.
Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах столицы, медиков на место происшествия вызвал хозяин повреждённого автомобиля. Пока врачи были в пути, он успокаивал и подбадривал девочку. Медики оказали ей помощь на месте и передали коллегам из санавиации. Пострадавшую доставили в детскую больницу им. Башляевой на вертолёте. В обстоятельствах ЧП разбирается полиция.
Ранее психолог объяснил, что в поведении ребёнка должно вызвать беспокойство родителей.
Выбор редакции
В России зафиксирован аномальный спрос на лопаты и услуги по уборке снега
Омбудсмен рассказала о школьнице, которую нашли мёртвой на детской площадке в Петербурге
Президент группы отелей Marriott International Арне Соренсон умер от рака
В Японии заявили, что Россия "задрала нос" из-за Курил
Эдита Пьеха несколько месяцев не видится с внуком из-за пандемии
Комментариев: 0