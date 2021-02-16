В Москве девочка упала с 13-го этажа на машину и выжила

На юго-востоке Москвы 14-летняя девочка выпала из окна многоэтажки. По предварительным данным, падение было с 13-го этажа. Школьница приземлилась на один из припаркованных около дома автомобилей, что спасло ей жизнь: крыша авто промялась.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах столицы, медиков на место происшествия вызвал хозяин повреждённого автомобиля. Пока врачи были в пути, он успокаивал и подбадривал девочку. Медики оказали ей помощь на месте и передали коллегам из санавиации. Пострадавшую доставили в детскую больницу им. Башляевой на вертолёте. В обстоятельствах ЧП разбирается полиция.