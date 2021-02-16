Эдита Пьеха несколько месяцев не видится с внуком из-за пандемии
83-летняя народная артистка СССР находится на самоизоляции на даче в Ленобласти.
Фото © Instagram / Станислав Пьеха
Певец Стас Пьеха уже несколько месяцев не навещал свою знаменитую бабушку из-за пандемии коронавируса. Как сообщает газета "Петербургский дневник", народная артистка СССР находится на строгой самоизоляции на даче в Ленинградской области, а 40-летний внук просто бережёт её здоровье.
"Я постоянно контактирую с большим количеством людей и могу быть носителем вируса, несмотря на перенесённое заболевание", — заявил газете Стас Пьеха.
Как заметил музыкант, Эдита Станиславовна по-прежнему любит пошутить и часто интересуется его планами. На здоровье, по словам собеседника издания, певица не жалуется, хотя надо понимать, что "ей уже 83 года и шестьдесят с лишним лет из них она провела в пути, на гастролях".
Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский отправлен в больницу на обследование. По данным Лайфа, поводом для этого стало плохое самочувствие: всенародно любимый артист болен диабетом.
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