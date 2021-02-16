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Категорий: 18

Эдита Пьеха несколько месяцев не видится с внуком из-за пандемии

83-летняя народная артистка СССР находится на самоизоляции на даче в Ленобласти.

16 февраля 2021, 16:37

Фото © Instagram / Станислав Пьеха

Певец Стас Пьеха уже несколько месяцев не навещал свою знаменитую бабушку из-за пандемии коронавируса. Как сообщает газета "Петербургский дневник", народная артистка СССР находится на строгой самоизоляции на даче в Ленинградской области, а 40-летний внук просто бережёт её здоровье.

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"Я постоянно контактирую с большим количеством людей и могу быть носителем вируса, несмотря на перенесённое заболевание", — заявил газете Стас Пьеха.

Как заметил музыкант, Эдита Станиславовна по-прежнему любит пошутить и часто интересуется его планами. На здоровье, по словам собеседника издания, певица не жалуется, хотя надо понимать, что "ей уже 83 года и шестьдесят с лишним лет из них она провела в пути, на гастролях".

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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