Производители свинины не нашли причин для роста цен

Нет объективных причин для подорожания свинины, поскольку темпы производства только растут. Об этом рассказал журналистам гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалёв.

"По итогам года прирост производства составит 5%, поэтому объективных причин для повышения переработчиками цен нет", — отметил Ковалёв.

Он признал, что в оптовой среде существует определённый дисбаланс, который сформировался из-за вспышки африканской чумы свиней в декабре прошлого года. Но, по его словам, это скажется на цене лишь в первом квартале 2021 года. За последние же пять лет стоимость свинины не поднималась, а порой даже, наоборот, снижалась. Например, на промоакциях в торговых сетях страны.

"Стоимость полутуши в опте сейчас ниже, чем летом прошлого и позапрошлого года, и находится на уровне ноября-декабря 2020 года", — пояснил предприниматель.

Ранее Правительство России сформировало новый пакет поддержки бизнеса, в который вошло пять мер. Минэкономразвития и Минфину поручено дополнительно их проработать и просчитать в срок до 1 марта 2021 года.

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