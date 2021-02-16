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Президент группы отелей Marriott International Арне Соренсон умер от рака

В 2019 году у него диагностировали опухоль поджелудочной железы, но, несмотря на это, он продолжал работать.

16 февраля 2021, 16:07
<p>Фото © Пресс-служба Marriott International</p>

Фото © Пресс-служба Marriott International

Президент и исполнительный директор компании по управлению гостиничными сетями Marriott International Арне Соренсон скоропостижно скончался на 63-м году жизни. Об этом говорится в распространённом во вторник сообщении компании. По предварительной информации, причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

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О страшном диагнозе Соренсон узнал в 2019 году, но, несмотря на болезнь, он продолжал работать, принимая непосредственное участие в управленческих и бизнес-процессах. Лишь пару недель назад топ-менеджер отказался от части служебных обязанностей для более активного лечения болезни, однако добиться ремиссии он так и не успел.

Соренсон возглавил группу отелей в 2012 году, после того как о сложении полномочий объявил Джон Уиллард Марриотт — младший, и стал первым топ-менеджером гостиничного гиганта, не представляющим семью Марриотт. В сообщении Marriott International говорится, что Соренсон "вывел компанию на путь уверенного роста", в частности, под его руководством компания приобрела гостиничную сеть Starwood Hotels & Resorts за $13,6 млрд.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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