Посол России в ЦАР опроверг сообщения о пленении там российского инструктора

Дипломат уточнил, что правительственные войска одерживают победы над бандформированиями, постепенно зачищая страну от боевиков.

Российский посол в Банги Владимир Титоренко опроверг сообщения в СМИ о якобы имевшем место пленении боевиками или гибели российского инструктора на территории Центральноафриканской Республики. Дипломат заверил, что все военные специалисты живы.

"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть [Фостена-Арканжа] Туадеру президентом ЦАР. Посольство всё проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — сообщил РИА "Новости" Титоренко.

Дипломат добавил, что правительственная армия постепенно освобождает от боевиков населенные пункты в центре и на севере страны. По его данным, уничтожено несколько десятков радикалов.

"Мятежники несут большие потери и отступают в сторону границы с Чадом", — добавил он.