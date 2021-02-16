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Опубликовано 16 февраля 2021, 18:49

Посол России в ЦАР опроверг сообщения о пленении там российского инструктора

Миротворцы ООН в ЦАР. Фото © ТАСС / AP Photo / Jerome Delay

Миротворцы ООН в ЦАР. Фото © ТАСС / AP Photo / Jerome Delay

Дипломат уточнил, что правительственные войска одерживают победы над бандформированиями, постепенно зачищая страну от боевиков.

Российский посол в Банги Владимир Титоренко опроверг сообщения в СМИ о якобы имевшем место пленении боевиками или гибели российского инструктора на территории Центральноафриканской Республики. Дипломат заверил, что все военные специалисты живы.

"Это фейк интернет-ресурса "Корбо-ньюс". Оппозиционное интернет-издание. Финансируется также и из-за рубежа теми, кто не хочет видеть [Фостена-Арканжа] Туадеру президентом ЦАР. Посольство всё проверило. Никто из инструкторов не был взят заложником или в плен. Никто из них не был убит", — сообщил РИА "Новости" Титоренко.

Дипломат добавил, что правительственная армия постепенно освобождает от боевиков населенные пункты в центре и на севере страны. По его данным, уничтожено несколько десятков радикалов.

"Мятежники несут большие потери и отступают в сторону границы с Чадом", — добавил он.

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Как сообщал Лайф, ранее МИД РФ подтвердил отправку в ЦАР 300 российских военных инструкторов.

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Михаил Аксёнов
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