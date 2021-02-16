Американец рассказал, почему решил привиться "Спутником V" в Крыму
Гражданин США видел крайне положительные отзывы о ней в западной прессе.
Фото © Sputnikvaccine.com
Геофизик Брюс Уотс Бевен стал первым американцем, привившимся российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Он сделал это в Крыму в одной из больниц Евпатории. О том, почему он выбрал именно эту вакцину и как он себя чувствует, рассказала его жена Татьяна Смекалова в беседе с РИА "Новости".
Женщина сообщила, что они с супругом — археологи, и Брюс всегда приезжал в Россию на полгода по туристической визе, после этого вновь возвращался в США. Но из-за начавшейся пандемии коронавируса он не был на родине уже больше года.
Учёный привился "Спутником V" после решения съездить обратно в Америку. Ему уже 78 лет, и он сильно переживал, что в дороге может заразиться коронавирусом.
"Он решил, что перед полётом, наверное, лучше привиться. И привиться нашей вакциной, которая как будто признана хорошей, да и мировое сообщество об этом свидетельствует — в журнале "Ланцет" статья была", — отметила Смекалова.
Женщина также рассказала, что и она сама привилась от коронавируса 8 февраля и после вакцинации чувствует себя хорошо, как и её муж. Сейчас они ждут, когда можно будет получить вторую дозу вакцины.
Напомним, что ранее российской вакциной "Спутник V" привился легендарный сербский режиссёр Эмир Кустурица.
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