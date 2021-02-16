Крушит заправки и сдувает крыши: под Хабаровском ввели режим ЧС из-за мощного циклона — видео
Людей просят не покидать дома без крайней необходимости.
Последствия мощного циклона в Хабаровском крае. Видео © Соцсети
В Советско-Гаванском районе Хабаровского края введён режим чрезвычайной ситуации из-за мощного циклона. Местные жители делятся жуткими видео — ветер настолько сильный, что ломает здания и постройки, буквально сдувает крыши.
К населению обратился глава района Юрий Бухряков. Он призвал жителей не покидать дома без крайней необходимости. Завтра не будут работать детские сады.
"В городе и районе имеются разрушения кровель жилых домов и социальных объектов, повалены столбы линий электропередачи и освещения", — отметил Бухряков.
Ранее московские коммунальщики рассказали о планах завершить уборку снега в городе за четыре дня — к ближайшим выходным. Город завалило осадками в конце прошлой недели.
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