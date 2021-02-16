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"Исторический момент": на Украине начался сбор подписей за импичмент Зеленского

Поводом для этого стало его решение закрыть три неугодных телеканала.

16 февраля 2021, 14:50
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

На Украине партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Илья Кива.

"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал он.

Решение о необходимости импичмента партия приняла ещё в начале февраля, когда Зеленский закрыл три неугодных телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они прекратили эфирное вещание, однако всё ещё доступны на YouTube.

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Оппозиция считает такой шаг Зеленского нарушением Конституции Украины и её законов, в его действиях усмотрели признаки диктатуры и ущемления свободы слова.

В офисе Зеленского ранее связали падение рейтинга президента с работой "мощнейшей машины".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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