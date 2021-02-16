"Исторический момент": на Украине начался сбор подписей за импичмент Зеленского
Поводом для этого стало его решение закрыть три неугодных телеканала.
Фото © ТАСС / Zuma
На Украине партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Илья Кива.
"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал он.
Решение о необходимости импичмента партия приняла ещё в начале февраля, когда Зеленский закрыл три неугодных телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они прекратили эфирное вещание, однако всё ещё доступны на YouTube.
Оппозиция считает такой шаг Зеленского нарушением Конституции Украины и её законов, в его действиях усмотрели признаки диктатуры и ущемления свободы слова.
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