"Исторический момент": на Украине начался сбор подписей за импичмент Зеленского

На Украине партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" начала сбор подписей за объявление импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Илья Кива.

"Исторический момент! Начат сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Зеленского", — написал он.

Решение о необходимости импичмента партия приняла ещё в начале февраля, когда Зеленский закрыл три неугодных телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они прекратили эфирное вещание, однако всё ещё доступны на YouTube.

Оппозиция считает такой шаг Зеленского нарушением Конституции Украины и её законов, в его действиях усмотрели признаки диктатуры и ущемления свободы слова.

В офисе Зеленского ранее связали падение рейтинга президента с работой "мощнейшей машины".

Авторы