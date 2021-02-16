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"Шутки закончились": влюблённые сковали себя цепью и через два дня получили большие проблемы

От былого энтузиазма парочки и следов не осталось.

16 февраля 2021, 14:39

Видео © Соцсети

В Харькове влюблённые по имени Александр и Вика решили сковать свои руки цепью в День святого Валентина, чтобы попасть в Книгу рекордов Украины, набрать подписчиков в соцсетях да любовь проверить. Проблемы начались раньше, чем они ожидали. Через два дня у парня и девушки начали опухать руки.

"Ребят, шутки закончились", — заявил Александр на видео, опубликованном на странице пары в "Инстаграме".

Он рассказал, что уже через два дня после замыкания цепи у него и девушки сильно опухли руки. Под звеньями уже даже не проходит палец. Цепь они уже готовы снять. Хотя изначально предполагалось, что сделают это только в мае, установив рекорд Украины.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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