Россиянин решил похвастаться гранатой другу в День влюблённых и лишился пальцев
Пострадавшего госпитализировали.
Фото © Соцсети
Молодому человеку оторвало пальцы во время взрыва в баре "Кооператив" во Владивостоке. По предварительным данным полиции, 25-летний пострадавший решил похвастаться другу взрывателем от гранаты.
"Пострадавший принёс с собой в заведение, предположительно, взрыватель от гранаты и демонстрировал его своему другу, который выдернул предохранительное кольцо", — рассказали в пресс-службе городского управления МВД.
В результате взрыва 25-летний владелец опасного предмета получил телесные повреждения. Его доставили в больницу с травмой кисти. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл на нелегальном производстве в Подмосковье, пострадало семь человек.
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