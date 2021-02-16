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Россиянин решил похвастаться гранатой другу в День влюблённых и лишился пальцев

Пострадавшего госпитализировали.

16 февраля 2021, 09:34
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Молодому человеку оторвало пальцы во время взрыва в баре "Кооператив" во Владивостоке. По предварительным данным полиции, 25-летний пострадавший решил похвастаться другу взрывателем от гранаты.

"Пострадавший принёс с собой в заведение, предположительно, взрыватель от гранаты и демонстрировал его своему другу, который выдернул предохранительное кольцо", рассказали в пресс-службе городского управления МВД.

В результате взрыва 25-летний владелец опасного предмета получил телесные повреждения. Его доставили в больницу с травмой кисти. По факту случившегося проводится проверка.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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