Песков — о деле Навального: Оскорблять ветеранов в нашей стране нельзя

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с Лайфом прокомментировал судебный процесс против политика Алексея Навального, которого прокурор просила признать виновным в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

"Оскорблять ветеранов в этой стране по меньшей мере нельзя", — заявил Песков, общаясь с журналистами в кулуарах открытия второй очереди "Библиотеки военного историка" — специализированной профессиональной библиотеки РВИО.

Кроме того, представителю Кремля задали вопрос о том, тяжело ли ему подбирать синонимы к обозначению Навального вроде "берлинского пациента" или "сидельца в СИЗО".

"Ну, он же в СИЗО, и он осуждён. Вот и можно выбирать между "сидельцем в СИЗО" и "осуждённым". Но в эти дни он ещё и подсудимый за оскорбление ветерана, что, наверное, для этой страны и, особо говоря, в стенах Российского военно-исторического общества, конечно, это особыми красками окрашено", — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, начало истории было положено после публикации одного из роликов Алексея Навального, в котором блогер назвал ветерана ВОВ "продажным холуём и позором страны". На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, который попросил Следственный комитет провести проверку. Позже на основании проверки было возбуждено уголовное дело, а прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении блогера. 6 февраля состоялось первое заседание по делу. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. Сегодня, 16 февраля, судья объявила следствие законченным, начались прения.

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