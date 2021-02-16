Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Житель Подмосковья разбил в подвале плантацию марихуаны

А когда попался, оказался ещё и владельцем незарегистрированного оружия.

16 февраля 2021, 09:19
Фото © LIFE

Фото © LIFE

Житель Подмосковья разбил у себя в подвале масштабную плантацию марихуаны. Нашли её накануне в деревне Никифорово, что в Щёлковском районе.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

52-летний Эдуард уже был ранее судим — по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Когда люди в форме нагрянули к нему домой, там нашли бережно высаженные, орошённые и освещаемые 307 кустов запретного растения. А ещё более 2,5 миллиона рублей, шесть патронов калибра 9 мм для пистолета.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

В Татарстане и Крыму задержали "финансистов" ИГИЛ

В Татарстане и Крыму задержали "финансистов" ИГИЛ

Всё это изъяли, опечатали и отправили на экспертизу. Проводится доследственная проверка.

Ранее Лайф рассказывал, какие регионы России лидируют по незаконному выращиванию конопли.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Анна Рождественская
Анна Рождественская

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Жаль, на Байконур так не долетишь": Рогозин похвастался навыками управления вертолётом

14 февраля, 11:10

Полиция накрыла склад наркотиков, которым управляла 20-летняя репетиторша по физике — видео

12 февраля, 17:06

Россиянин решил похвастаться гранатой другу в День влюблённых и лишился пальцев

сегодня в 09:34

Адвокат Навального заявил, что с оплатой штрафа его подзащитному могут помочь сторонники

сегодня в 10:33

Песков: Решения о продлении льготной ипотеки пока нет

сегодня в 10:15

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1