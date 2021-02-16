Житель Подмосковья разбил в подвале плантацию марихуаны

Житель Подмосковья разбил у себя в подвале масштабную плантацию марихуаны. Нашли её накануне в деревне Никифорово, что в Щёлковском районе.

52-летний Эдуард уже был ранее судим — по статье 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Когда люди в форме нагрянули к нему домой, там нашли бережно высаженные, орошённые и освещаемые 307 кустов запретного растения. А ещё более 2,5 миллиона рублей, шесть патронов калибра 9 мм для пистолета.